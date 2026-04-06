Как Катар пытается пробиться через блокаду?

Как свидетельствуют данные отслеживания, судна Al Daayen и Rasheeda движутся в направлении выхода из пролива вблизи Омана, пишет Bloomberg.

Каждый из этих танкеров загрузился на экспортном заводе Катара еще в конце февраля. Однако после начала боевых действий суда оставались на месте, поскольку Ормузский пролив фактически заблокирован для судоходства.

Сейчас данные показывают, что танкер Al Daayen направляется в Китай, который является крупнейшим покупателем катарского СПГ. Однако пункты назначения не являются окончательными, и суда могут изменить курс в любой момент.

До сих пор ни один загруженный танкер с LNG не проходил через Ормузский пролив с тех пор, как США и Израиль начали удары по Ирану в конце февраля,

– отмечает издание.

По данным аналитической компании Kpler, в течение последних недель Катар отправил две партии сжиженного газа в Кувейт. Но его, вероятно, отгружали из хранилищ, и для поставки не нужно было проходить через Ормузский пролив.

Важно! Возможный прорыв через Ормузский пролив может стать может стать глотком свежего воздуха для Катара, который в прошлом году экспортировал почти пятую часть всего СПГ в мире. Это позволило бы стране отправлять больше грузов, которые уже загружены и ждут в заливе, или отгружать топливо из хранилищ.

Почему поставки через Ормуз остановились?

После начала войны на Ближнем Востоке Иран фактически заблокировал транзит грузов через Ормузский пролив, позволяя проход только собственным судам или тем, получившим одобрение.

Из-за военных действий ряд танкеров получил повреждения, другие суда застряли, сообщало агентство Reuters.

С тех пор ни одно судно, связанное с Катаром, не проходило через пролив,

– отмечают аналитики.

На этом фоне напряжение на мировых энергетических рынках растет. Цены на нефть, газ, нефтепродукты взлетели.

В то же время в последние дни Тегеран, похоже, позволил движение судов из стран, которые считаются близкими к США, в частности Франции и Японии.

Так, в пятницу французский контейнеровоз CMA CGM Kribi вышел из Ормузского пролива. Он стал первым судном из Западной Европы, которое после начала войны и Иране прошло этим путем.

