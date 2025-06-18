Нафтовий тиск: що станеться, якщо Іран перекриє Ормузьку протоку

Ормузька протока – стратегічна артерія для третини світового експорту нафти. Перекриття цього торгового шляху Іраном може мати дуже негативні наслідки.

Які ціни на нафту залежать від конфлікту Ірану й Ізраїлю

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном не вплине критично на світові ціни на нафту, якщо він не розростеться і вдасться уникнути широкої ескалації, розповів координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман в коментарі 24 Каналу.

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Наприклад, ціни Brent коливатимуться як зараз – від 65 до 75 доларів за барель,

– зазначив вважає Гетман.

Однак, за словами експерта, зовсім інші наслідки матиме повне перекриття Ормузької протоки і, відповідно, світового потоку нафти. У такому випадку ціни на нафту сягнуть рекордних показників.

Важливо! Наразі Ормузька протока не перекрита, рух транспорту по ній продовжується. І, на думку аналітиків, ймовірність її перекриття є невисокою.

Які наслідки матиме перекриття Ормузької протоки

Іран не поспішає перекривати Ормузьку протоку, попри удари Ізраїлю по його об’єктах. Це негативно вплине на всю світову торгівлю:

Через Ормузьку протоку експортується 30% усіє сирої нафти у світі та 20% природного газу.

Від цього морського шляху, який з’єднує Перську затоку та Індійський океан залежить і сам Іран.

США та Китай залежать від імпорту нафти з Перської затоки. Тому якщо Ормузьку протоку перекриють, вони будуть змушені відправити свої військово-морські сили для її розблокування.

Через перекриття протоки Кувейт, Оман та Катар втратять увесь експорт нафти, Ірак – 85% експорту, оскільки не мають іншого шляху до ринку. Тоді ціни на нафту Brent сягнуть понад 100 доларів за барель.

Варто знати! На думку експерта, нафта може здорожчати навіть до 120 доларів за барель і вище. Це може статися, якщо Іран вирішить бомбардувати нафтовидобувні об’єкти у Перській затоці. Усі вони розташовані в межах досяжності ракет Ірану, а от захистити їх майже неможливо.