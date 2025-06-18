Для чого Ізраїлю атакувати іранську інфраструктуру

У суботу Ізраїль вдарив по газовому родовищу Південний Парс, повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

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Зауважте! Південний Парс – найбільше у світі родовище природного газу.

Якщо Ізраїль вирішить атакувати енергетичну інфраструктуру, відключення електроенергії по всій країні можуть стати більш частими і масштабними і, врешті-решт, підірвуть довіру населення до своїх лідерів,

– каже експерт з Близького Сходу Філіппо Діонідж.

Основні причини атак Ізраїлем газових родовищ Ірану:

намагання сповільнити чи припинити дерну програму Ірану;

уразити військову логістику Ірану;

"вдарити" по іранському військовому керівництву.

Якщо ви подивитеся на удари, які завдав Ізраїль, то побачите, що вони намагалися завдати удару по заводах, які постачають паливо іранським військовим – тих, що пов'язані з їхніми ракетними програмами, наприклад, або заправляють танкери,

– каже Клайв Джонс, професор регіональної безпеки в Школі управління та міжнародних відносин Даремського університету.

Зверніть увагу! The Times of Israel повідомляє, що санкції та технічні обмеження вплинули на те, що майже увесь видобутий у Південному Парс газ використовувався саме для внутрішніх потреб Ірану. Для розуміння, загалом на іранській території у 2023 році видобуток склав – 266,25 мільярда кубометрів. Внутрішнє споживання, при цьому – 255,5 мільярдів кубометрів.