Ситуація змінилася: танкери з СПГ знову ризикують в Ормузькій протоці

Останніми днями через Ормузьку протоку знову почало проходити більше танкерів зі скрапленим природним газом. Хоча безпекова ситуація ускладнилася, десятки суден ризикують скористайся цим стратегічним маршрутом для постачань енергоресурсів.

Скільки танкерів пройшли Ормузом

Цього тижня Тегеран атакував торгівельні судна в Ормузі, а США завдали ударів у відповідь по Ірану. Це призвело до скорочення руху через протоку, але не зупинило повністю, пише Reuters.

За даними сервісів з відстеження суден Kpler та LSEG, щонайменше п'ять СПГ-танкерів без вантажу увійшли до Ормузької протоки за останні дні.

Серед них:

GasLog Shangha грецької судноплавної компанії GasLog;

та судна Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara та Al Rayyan, які пов'язують з катарською компанією QatarEnergy.

Аналітики встановили, що GasLog Shanghai та Al Rayyan, ймовірно, пройшли через протоку в ніч на 10 липня. Адже ще напередодні вони перебували за межами Ормузької протоки.

Тоді як три танкери QatarEnergy раніше були помічені біля західного узбережжя Індії.

Також у четвре, 9 липня, до Ормузу увійшов надвеликий нафтовий танкер Nissos Kea. Інше суперсудно Lila Vadinar, навпаки, вже залишив акваторію протоки.

Чому танкери ризикують

Ні в Японії, ні в QatarEnergy виданню не відповіли, як забезпечують безпеку судноплавства через Ормузьку протоку, зважаючи на ескалацію конфлікту між Іраном та США.

Однак ринкові аналітики говорять, що ситуація в акваторії змінилася порівняно з початком війни наприкінці лютого.

Відмінність полягає в тому, що тепер Іран атакує судна, які користуються "оманським маршрутом", а не всі без винятку. Це означає, що дедалі більше суден переходитимуть на "іранський маршрут" або проходитимуть протоку з вимкненими системами ідентифікації,

– упевнений аналітик компанії Vortexa Ксав'є Тана.

Отож, судна готові ризикувати, адже Ормузька протока залишається ключовим маршрутом постачання енергоносіїв на світові ринки. І поки країни сперечаються про те, чи має Іран право встановлювати плату за прохід Ормузом, танкери, вочевидь, більше не хочуть чекати.

Нагадаємо, Іран прагне встановити плату за прохід Ормузькою протокою і наполягає, щоб судна йшли лише затвердженим ним маршрутом.