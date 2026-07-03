Що пропонують США Ірану

Цього тижня спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Доху. Там вони провели переговори з Тегераном про відновлення вільного судноплавства Ормузькою протокою, пише The Wall Street Journal.

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За словами джерел, під час перемовин американські дипломати запропонували Ірану компроміс:

відмовитися від претензій на контроль над Ормузькою протокою;

не запроваджувати плату за прохід суден;

натомість отримати доступ до мільярдів доларів заморожених активів.

Ще минулого місяця США та Іран нібито домовилися, що після досягнення мирної угоди Тегеран мав отримати доступ до частини заморожених 100 мільярдів доларів. Мова йшла про розблокування 6 мільярдів доларів, що перебувають у Катарі.

Однак згодом рішення Ірану заблокувати Ормузьку протоку відклало реалізацію цього плану.

Що відповіли в Тегерані на пропозицію

Наразі Тегеран не погоджується на пропозицію США щодо заморожених мільярдів.

Ормузька протока перебуває під контролем Ірану, а не США,

– наголосив заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді.

Натомість іранські військові виступило з новими погрозами на адресу суден, що проходять через Ормуз. Вони попередили, що будь-яке судно, яке проходитиме протокою за маршрутом, не затвердженим Іраном, зіткнеться з "негайною та потужною відповіддю".

Фахівці зазначають, що Тегеран не цікавлять 6 мільярдів, які обіцяють розморозити США, адже він прагне запровадити плату за прохід кожного судна через Ормузьку протоку.

За оцінками, такі збори могли б приносити близько 40 мільярдів доларів на рік.

Іран розраховує на ці доходи, адже економіка країни гостро потребує припливу іноземної валюти, зважаючи на високу інфляцію. І 6 мільярдів її не врятують.

Тож, вочевидь, знайти компроміс щодо Ормузу США та Ірану буде нелегко. Адже Тегеран побачив під час війни, як вдарила блокада протоки по всьому світу, тому тепер буде використовувати її як важіль на переговорах.

Тим часом у Європі вже готуються до того, що плата за прохід через Ормузьку протоку стане обов'язковою.