Коли Катар відновить виробництво СПГ

Про це заявив прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані в інтерв'ю Financial Times.

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Раніше енергетична компанія QatarEnergy призупинила виробництво СПГ після атаки безпілотників Ірану на найбільший газовий комплекс Рас-Лаффан.

Однак мирна угода, яку США та Іран підписали минулого тижня, відкриває шлях до відновлення роботи.

За словами шейха Мохаммеда, Катар, вже почав готувати свої СПГ-танкери після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном та Тегераном.

Протягом кількох тижнів виробництво повернеться до нормального рівня, за винятком пошкодженого об'єкта. Наші команди вже кілька тижнів працюють у мобілізованому режимі,

– зазначив Аль Тані.

Він додав, що QatarEnergy наразі готується якнайшвидше відновити звичайну роботу з виробництва та експорту скрапленого газу, щойно ситуація в Ормузькій протоці стабілізується.

Водночас глава уряду Катару застеріг, що компанія поки не скасовує режим форс-мажору і зробить це лише після того, як переконається у безпеці роботи всіх об'єктів.

QatarEnergy запровадила форс-мажор через чотири дні після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Тоді клієнтів попередили, що можуть бути перебої з постачанням газу.

До того ж нова ракетна атака Ірану на найбільший експортний комплекс у Рас-Лаффані серйозно пошкодила об'єкти, які забезпечували близько 17% виробництва СПГ у Катарі. У QatarEnergy оцінили, що на їх ремонт піде до п'яти років.

Тож, повернення Катару може послабити напругу на світовому ринку газу, який зіштовхнувся з дефіцитом і різким зростанням цін на паливо після початку війни в Ірані, але не одразу.

Нагадаємо, за даними відстеження руху суден Kpler, вже 7 танкерів для перевезення скрапленого природного газу попрямували до Катару через Ормуз за останні кілька днів. Це найбільша кількість таких суден у протоці з початку війни на Близькому Сході.