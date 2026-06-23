Що відомо про відновлення судноплавства

За даними відстеження руху суден Kpler, за останній час вже сім порожніх танкерів для перевезення скрапленого природного газу зайшли до Перської затоки для повторного завантаження, пише Reuters.

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Усі сім суден знаходяться під управлінням міжнародної енергетичної компанії QatarEnergy.

Вони вперше йдуть за скрапленим газом від 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали авіаудари по Ірану.

Перші три судна вже пройшли Ормузькою протокою у напрямку Катару. Йдеться про такі СПГ-танкери:

Al Hamla;

Al Areesh;

та Al Khuwair.

Вони здолали Ормуз із вимкненими системами автоматичного відстеження. За даними аналітиків, востаннє їх зафіксували за межами протоки в середині червня. А в період з 19 по 23 червня їх помітили вже в Перській затоці.

Натомість ще чотири танкери увійшли до Ормузу в понеділок, 22 червня, скориставшись іранським маршрутом. Це такі судна:

Wadi Al Sail;

Mekaines;

Al Sadd;

та Mesaimeer.

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар зазначив, що це найбільша кількість порожніх СПГ-танкерів, які пройшли через Ормузьку протоку з початку війни на Близькому Сході. І це позитивний сигнал для світового ринку газу.

Інші порожні LNG-танкери також прямують до Катару. Дані відстеження суден підтверджують очікування, що QatarEnergy зможе виконати свій графік нарощування поставок скрапленого газу,

– пояснив фахівець.

Втім масового повернення газових танкерів для експорту СПГ з Катару аналітики поки не спостерігають. Судновласники поки обережно ставляться до заяв про відкриття Ормузу, тож, вочевидь, відновлення перевезень буде поетапним.

Таким чином, ситуація на світовому ринку газу може полегшитися після відкриття Ормузу. Адже саме Катар до війни в Ірані був одним із найбільших постачальників газу у світі. Пожвавлення постачань особливо важливе влітку, коли країни готуються до зими і закуповують газ для заповнення сховищ.

Нагадаємо, в понеділок, 22 червня, на газопереробному підприємстві в катарському комплексі Рас-Лаффан стався вибух. Однак міністр енергетики країни заявив, що СПГ-об'єкти не постраждали, тому відновленню постачань газу це не має завадити.