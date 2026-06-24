Когда Катар возобновит производство СПГ
Об этом заявил премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в интервью Financial Times.
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Ранее энергетическая компания QatarEnergy приостановила производство СПГ после атаки иранских беспилотников на крупнейший газовый комплекс Рас-Лаффан.
Однако мирное соглашение, которое США и Иран подписали на прошлой неделе, открывает путь к возобновлению работы.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По словам шейха Мохаммеда, Катар уже приступил к подготовке своих СПГ-танкеров после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
В течение нескольких недель добыча вернётся к нормальному уровню, за исключением повреждённого объекта. Наши команды уже несколько недель работают в усиленном режиме,
– отметил Аль Тани.
Он добавил, что QatarEnergy в настоящее время готовится как можно быстрее возобновить обычную работу по производству и экспорту сжиженного газа, как только ситуация в Ормузском проливе стабилизируется.
В то же время глава правительства Катара предупредил, что компания пока не отменяет режим форс-мажора и сделает это только после того, как убедится в безопасности работы всех объектов.
- QatarEnergy ввела форс-мажор через четыре дня после начала войны США и Израиля против Ирана.
- Тогда клиентов предупредили, что возможны перебои с поставками газа.
К тому же новая ракетная атака Ирана на крупнейший экспортный комплекс в Рас-Лаффане серьезно повредила объекты, обеспечивавшие около 17% производства СПГ в Катаре. В QatarEnergy оценили, что на их ремонт уйдет до пяти лет.
Таким образом, возвращение Катара может ослабить напряжение на мировом рынке газа, который столкнулся с дефицитом и резким ростом цен на топливо после начала войны в Иране, но не сразу.
Напомним, по данным системы отслеживания движения судов Kpler, за последние несколько дней уже 7 танкеров для перевозки сжиженного природного газа направились в Катар через Ормузский пролив. Это самое большое количество таких судов в проливе с начала войны на Ближнем Востоке.