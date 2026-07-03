До чого готується Європа

Провідні європейські держави вважають, що усім торгівельним суднам, які проходитимуть через Ормуз, ймовірно, доведеться сплачувати певні збори Ірану та Оману, пише Bloomberg.

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Співрозмовники видання, обізнані з перебігом переговорів щодо майбутнього протоки, розповідають про занепокоєння в європейських столицях. За їхніми словами, запровадження певної плати за користування протокою у Європі вважають фактично неминучим.

Ба більше, деякі європейські лідери нібито вже змирилися зі запровадженням зборів, але закликають Іран і Оман не дискримінувати судна за їхньою національною належністю.

Водночас наразі незрозуміло, який саме вид платежів або їхній розмір готові були б прийняти окремі країни Європи.

Що говорять країни Перської затоки

Окремі чиновники країн Перської затоки неофіційно погоджуються з висновками Європи.

Однак одностайної та офіційної позиції щодо судового збору за прохід через Ормуз немає.

Минулого тижня Оман повідомив європейським чиновникам, що повернення до довоєнного режиму судноплавства в протоці неможливе.

Один із варіантів судноплавства передбачає, що танкери, які експортуватимуть з Перської затоки газ та нафту, можуть сплачувати збори за екологічні послуги на очищення акваторії та за навігаційне забезпечення.

Разом з тим США та арабські держави Перської затоки наполягають, що Іран і Оман не мають права запроваджувати будь-які збори за проходження протокою. Вони побоюються, що це може стати прецедентом, який дозволить іншим державам стягувати плату за користування іншими міжнародними морськими шляхами.

Уряд Бахрейну вже заявив, що країна не погоджувалася і навіть не готова погодитися на будь-які збори або мита для суден в Ормузі.

Вільне та безперешкодне проходження міжнародного судноплавства через протоку є питанням міжнародного права, а не предметом переговорів,

– наголосили в Бахрейні.

Таким чином, доля вільної торгівлі через Ормуз залишається під питанням. Іран прагне отримати додатковий дохід з протоки, Оман знаходиться під тиском і Тегерана, і Заходу. Але якщо збори все ж запровадять, то транспортування протокою здорожчає, а це може призвести у підсумку до здорожчання товарів.

Нагадаємо, наразі переговори між Іраном, Оманом та іншими країнами регіону щодо майбутнього Ормузької протоки тривають. Паралельно цього тижня в Катарі проходили непрямі консультації між Вашингтоном і Тегераном.