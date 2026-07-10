Скільки танкерів пройшли Ормузом

Цього тижня Тегеран атакував торгівельні судна в Ормузі, а США завдали ударів у відповідь по Ірану. Це призвело до скорочення руху через протоку, але не зупинило повністю, пише Reuters.

За даними сервісів з відстеження суден Kpler та LSEG, щонайменше п'ять СПГ-танкерів без вантажу увійшли до Ормузької протоки за останні дні.

Серед них:

GasLog Shangha грецької судноплавної компанії GasLog;

та судна Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara та Al Rayyan, які пов'язують з катарською компанією QatarEnergy.

Аналітики встановили, що GasLog Shanghai та Al Rayyan, ймовірно, пройшли через протоку в ніч на 10 липня. Адже ще напередодні вони перебували за межами Ормузької протоки.

Тоді як три танкери QatarEnergy раніше були помічені біля західного узбережжя Індії.

Також у четвре, 9 липня, до Ормузу увійшов надвеликий нафтовий танкер Nissos Kea. Інше суперсудно Lila Vadinar, навпаки, вже залишив акваторію протоки.

Чому танкери ризикують

Ні в Японії, ні в QatarEnergy виданню не відповіли, як забезпечують безпеку судноплавства через Ормузьку протоку, зважаючи на ескалацію конфлікту між Іраном та США.

Однак ринкові аналітики говорять, що ситуація в акваторії змінилася порівняно з початком війни наприкінці лютого.

Відмінність полягає в тому, що тепер Іран атакує судна, які користуються "оманським маршрутом", а не всі без винятку. Це означає, що дедалі більше суден переходитимуть на "іранський маршрут" або проходитимуть протоку з вимкненими системами ідентифікації,

– упевнений аналітик компанії Vortexa Ксав'є Тана.

Отож, судна готові ризикувати, адже Ормузька протока залишається ключовим маршрутом постачання енергоносіїв на світові ринки. І поки країни сперечаються про те, чи має Іран право встановлювати плату за прохід Ормузом, танкери, вочевидь, більше не хочуть чекати.

Нагадаємо, Іран прагне встановити плату за прохід Ормузькою протокою і наполягає, щоб судна йшли лише затвердженим ним маршрутом.