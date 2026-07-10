Сколько танкеров прошло через Ормузский пролив

На этой неделе Тегеран совершил атаку на торговые суда в Ормузе, а США нанесли ответные удары по Ирану. Это привело к сокращению движения через пролив, но не остановило его полностью, пишет Reuters.

По данным сервисов по отслеживанию судов Kpler и LSEG, по меньшей мере пять СПГ-танкеров без груза вошли в Ормузский пролив за последние дни.

Среди них:

GasLog Shangha греческой судоходной компании GasLog;

а также суда Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara и Al Rayyan, которые связывают с катарской компанией QatarEnergy.

Аналитики установили, что GasLog Shanghai и Al Rayyan, вероятно, прошли через пролив в ночь на 10 июля. Ведь еще накануне они находились за пределами Ормузского пролива.

В то время как три танкера QatarEnergy ранее были замечены у западного побережья Индии.

Также в четверг, 9 июля, в Ормуз вошел сверхкрупный нефтяной танкер Nissos Kea. Другое суперсудно Lila Vadinar, напротив, уже покинуло акваторию пролива.

Почему танкеры рискуют

Ни в Японии, ни в QatarEnergy изданию не ответили, как обеспечивают безопасность судоходства через Ормузский пролив, учитывая эскалацию конфликта между Ираном и США.

Однако рыночные аналитики отмечают, что ситуация в акватории изменилась по сравнению с началом войны в конце февраля.

Разница заключается в том, что теперь Иран совершает атаки на суда, следующие по "оманскому маршруту", а не на все без исключения. Это означает, что все больше судов будут переходить на "иранский маршрут" или проходить пролив с отключенными системами идентификации,

– уверен аналитик компании Vortexa Ксавье Тана.

Таким образом, суда готовы рисковать, ведь Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок энергоносителей на мировые рынки. И пока страны спорят о том, имеет ли Иран право взимать плату за проход через Ормуз, танкеры, очевидно, больше не хотят ждать.

Напомним, Иран стремится ввести плату за проход через Ормузский пролив и настаивает на том, чтобы суда следовали только по утвержденному им маршруту.