Шмигаль розповів про терміни заявок на 1000 грн та інші програми "Зимової підтримки"

Останній день лютого є кінцевим терміном для подачі заявок на виплату у 1000 гривень від держави. Всі, хто вже отримав грошову підтримку, можуть витратити кошти до кінця 2025 року. Крім того, зберігається чимало державних програм для громадян, на які можна досі подаватися.

Скільки людей подали заявку на 1 000 гривень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає 24 Канал, що майже 14,4 мільйона українців вже подали заявки на отримання виплати у 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка".

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За словами Шмигаля, це рекордні показники для державної програми. Водночас попри те, що подача заявок на грошову підтримку вже добігає кінця, є інші програми "Зимової підтримки", які тривають досі.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Із завершенням зими частина програм, що запроваджені в межах "Зимової підтримки", не закінчуються. Це вчительська щомісячна доплата зберігається, її продовжують отримувати майже 500 тисяч педагогів. Також безкоштовне харчування для учнів початкової школи теж продовжується. Його вже отримують понад 1 мільйона дітей.

Прем'єр-міністр також розповів про такі програми, як: