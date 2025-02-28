Сколько людей подали заявку на 1 000 гривен
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает 24 Канал, что почти 14,4 миллиона украинцев уже подали заявки на получение выплаты в 1 000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка".
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По словам Шмыгаля, это рекордные показатели для государственной программы. В то же время несмотря на то, что подача заявок на денежную поддержку уже подходит к концу, есть другие программы "Зимней поддержки", которые продолжаются до сих пор.
С завершением зимы часть программ, введенных в рамках "Зимней поддержки", не заканчиваются. Это учительская ежемесячная доплата сохраняется, ее продолжают получать почти 500 тысяч педагогов. Также бесплатное питание для учащихся начальной школы тоже продолжается. Его уже получают более 1 миллиона детей.
Премьер-министр также рассказал о таких программах, как:
- Субсидии на оплату коммунальных услуг,
- Программу "Доступные лекарства", что будет расширяться,
- Программа еКнига, где подано уже 108 тысяч заявок,
- Продолжается прием заявок для получения субсидии на аренду жилья для ВПЛ.