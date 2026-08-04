Через ID-картку можуть виникнути проблеми з пенсією: кого це стосується
Пенсійний фонд нагадав про важливу вимогу, яку мають виконати окремі пенсіонери після заміни паспорта. В іншому разі можуть виникнути проблеми з пенсійними виплатами.
Що потрібно зробити після отримання ID-картки
Після заміни паспорта на ID-картку пенсіонерам необхідно повідомити про це Пенсійний фонд та оновити свої дані. Якщо цього не зробити, під час отримання окремих пенсійних послуг можуть виникнути труднощі, зокрема з проходженням фізичної ідентифікації, пояснюють у ПФУ.
Щоб інформація була актуальною, нові паспортні дані потрібно оновити одразу у двох базах:
- у Реєстрі застрахованих осіб;
- у пенсійній справі.
У Пенсійному фонді наголошують, що виконати це можна дистанційно через вебпортал електронних послуг, без особистого відвідування сервісного центру.
Як оновити паспортні дані
Спочатку необхідно внести зміни до особової картки в Реєстрі застрахованих осіб. Після цього слід оновити інформацію у своїй пенсійній справі через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Для цього потрібно:
- увійти до особистого кабінету;
- перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення";
- обрати "Внесення змін до пенсійної справи";
- заповнити заяву про зміну особистих даних;
- підписати її кваліфікованим електронним підписом.
Чому не варто поспішати з ідентифікацією
У Пенсійному фонді звертають увагу, що багато пенсіонерів одразу після отримання ID-картки намагаються пройти фізичну ідентифікацію, не оновивши інформацію про новий документ.
У такому разі система не може зіставити дані нового паспорта з інформацією, яка вже міститься у пенсійній справі. Через це відеоідентифікація або підтвердження особи за допомогою Дія.Підпису може завершитися невдало.
Саме тому у ПФУ рекомендують спочатку оновити паспортні дані в усіх реєстрах, а вже потім проходити фізичну ідентифікацію.
Як пройти фізичну ідентифікацію
Після оновлення інформації пенсіонер може підтвердити свою особу дистанційно одним із двох способів, або за допомогою Дія.Підпису або у режимі відеоконференції. Обидва варіанти доступні через електронні сервіси Пенсійного фонду.