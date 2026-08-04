Що потрібно зробити після отримання ID-картки

Після заміни паспорта на ID-картку пенсіонерам необхідно повідомити про це Пенсійний фонд та оновити свої дані. Якщо цього не зробити, під час отримання окремих пенсійних послуг можуть виникнути труднощі, зокрема з проходженням фізичної ідентифікації, пояснюють у ПФУ.

Щоб інформація була актуальною, нові паспортні дані потрібно оновити одразу у двох базах:

у Реєстрі застрахованих осіб;

у пенсійній справі.

У Пенсійному фонді наголошують, що виконати це можна дистанційно через вебпортал електронних послуг, без особистого відвідування сервісного центру.

Як оновити паспортні дані

Спочатку необхідно внести зміни до особової картки в Реєстрі застрахованих осіб. Після цього слід оновити інформацію у своїй пенсійній справі через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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Для цього потрібно:

увійти до особистого кабінету; перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення"; обрати "Внесення змін до пенсійної справи"; заповнити заяву про зміну особистих даних; підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Чому не варто поспішати з ідентифікацією

У Пенсійному фонді звертають увагу, що багато пенсіонерів одразу після отримання ID-картки намагаються пройти фізичну ідентифікацію, не оновивши інформацію про новий документ.

У такому разі система не може зіставити дані нового паспорта з інформацією, яка вже міститься у пенсійній справі. Через це відеоідентифікація або підтвердження особи за допомогою Дія.Підпису може завершитися невдало.

Саме тому у ПФУ рекомендують спочатку оновити паспортні дані в усіх реєстрах, а вже потім проходити фізичну ідентифікацію.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Після оновлення інформації пенсіонер може підтвердити свою особу дистанційно одним із двох способів, або за допомогою Дія.Підпису або у режимі відеоконференції. Обидва варіанти доступні через електронні сервіси Пенсійного фонду.