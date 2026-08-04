Что нужно сделать после получения ID-карты
После замены паспорта на ID-карту пенсионерам необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд и обновить свои данные. Если этого не сделать, при получении отдельных пенсионных услуг могут возникнуть трудности, в частности с прохождением физической идентификации, поясняют в ПФУ.
Чтобы информация была актуальной, новые паспортные данные необходимо обновить сразу в двух базах:
- в Реестре застрахованных лиц;
- в пенсионном деле.
В Пенсионном фонде отмечают, что сделать это можно дистанционно через веб-портал электронных услуг, без личного посещения сервисного центра.
Как обновить паспортные данные
Сначала необходимо внести изменения в личную карточку в Реестре застрахованных лиц. После этого следует обновить информацию в своем пенсионном деле через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для этого нужно:
- войти в личный кабинет;
- перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело";
- заполнить заявление об изменении личных данных;
- подписать его квалифицированной электронной подписью.
Почему не стоит спешить с идентификацией
В Пенсионном фонде обращают внимание на то, что многие пенсионеры сразу после получения ID-карты пытаются пройти физическую идентификацию, не обновив информацию о новом документе.
В таком случае система не может сопоставить данные нового паспорта с информацией, которая уже содержится в пенсионном деле. Из-за этого видеоидентификация или подтверждение личности с помощью "Дія.Підпису" может завершиться неудачно.
Именно поэтому в ПФУ рекомендуют сначала обновить паспортные данные во всех реестрах, а уже потом проходить физическую идентификацию.
Как пройти физическую идентификацию
После обновления информации пенсионер может подтвердить свою личность дистанционно одним из двух способов: либо с помощью "Дія.Підпису", либо в режиме видеоконференции. Оба варианта доступны через электронные сервисы Пенсионного фонда.