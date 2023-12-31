Чи можуть українці отримувати пенсію під час перебування за кордоном

Значна кількість українців вимушені були виїхати за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Деяким пенсіонерам припинили виплати.

Чому скасовують пенсію

Українці, які перебувають за кордоном, можуть втратити пенсію, якщо кошти не були ними отримані протягом останніх 6 місяців. Йдеться і про випадки, коли гроші більш як пів року лежать на рахунку і не використовуються.

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Щоб поновити пенсійні виплати, необхідно звернутися у ПФУ. Це можна зробити онлайн або поштою.

Які документи потрібні для поновлення виплат

Якщо українець за кодоном має статус біженця або ж отримав тимчасовий захист, він може звернутись до територіального відділення ПФУ з відповідними документами.

Виплати за кордоном можуть надходити на банківський рахунок. У Польщі українці мають можливість отримувати гроші на пошті через міжнародний переказ.

Для подачі заяви на поновлення пенсійних виплат потрібні як оригінали, так і копії вказаних документів. Йдеться про:

посвідчення особи;

документи про статус біженця або тимчасовий захист;

довідка про реєстрацію у тимчасовому місці проживання.

Копії мають бути завірені уповноваженою особою: працівниками консульства України або дипломатичним представництвом.