Скільки років стажу потрібно для соціальної пенсії

Особа, яка досягла пенсійного віку, але не має достатнього страхового стажу, не зможе отримувати повноцінну пенсію. У такому випадку їй призначають соціальну пенсію.

Стаж для соціальної пенсії

Особи, які не мають достатньо років трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що складає 2 361 гривню. та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

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Максимальна сума цієї виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 3 028 гривень. Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з пакетом документів.

Соціальна пенсія переглядається кожні шість місяців, враховуючи зміни в майновому стані та середньому доході.

Таким чином, стандарти страхового стажу станом на 2024 рік наступні:

Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки потрібно накопичити 21 рік страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років страхового стажу.

До 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу зростатиме на один рік.