Чи впливає прописка на процес отримання спадщини

Досить часто українці плутають прописку з виникненням права на частку у майні. Проте насправді це різні поняття.

Особливості реєстрації місця проживання

Нині прописку надають у ЦНАПах, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське бюро.

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Для того, щоб задекларувати своє місце проживання, тобто прописатися обов’язково потрібні:

Згода власника майна. Без згоди власника прописатися неможливо. Якщо є декілька співвласників, то потрібна згода усіх;

Документи на майно (договір, витяг з реєстру);

Документи особи, яка буде реєструвати своє місце проживання (паспорт);

Квитанція про сплату державного мита (видають працівники ЦНАПу).

Чи надає приписка право власності на майно

Побутує міф, що якщо особа зареєструє місце свого проживання у конкретному житлі, то у неї виникає право власності на таке майно, а потім вона має право претендувати на спадщину.

Насправді це не так. Варто запам’ятати, що прописка не породжує право власності на майно та не створює підстав для успадкування. Загалом реєстрація надає право лише користування та проживання. Також поширеними є випадки, коли особа може бути зареєстрована за однією адресою, але проживати фактично за іншою.

Тому, якщо ви зареєстрували у своєму житлі конкретну особу, то у неї особи автоматично право на ваше майно не виникне. Адже право власності може виникати лише на підставі:

Рішення суду про визнання права на майно, яке набрало законної сили;

Договорів (дарування, обмін, купівля-продаж);

Спадкування (за заповітом чи за законом);

На підставі закону.

Основні ризики прописки

Зняття з реєстрації/виселення особи

Якщо раптом колись у вас виникне суперечка із зареєстрованими у вашому майні особами, то велика імовірність, що доведеться їх виселяти та знімати місце реєстрації в судовому порядку.

Всі офіційні документи, постанови, рішення, штрафи будуть приходити за зареєстрованим місцем проживання особи

Проблеми із продажем майна, якщо у ньому зареєстровані сторонні особи

Нові власники майна або нотаріус не захочуть укладати та посвідчувати угоду, через прописаних осіб.