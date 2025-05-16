Особенности регистрации места жительства

Сейчас прописку предоставляют в ЦНАПах, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское бюро.

Смотрите также Можно ли прописаться в модульном доме в Украине

Для того, чтобы задекларировать свое место жительства, то есть прописаться обязательно нужны:

Согласие собственника имущества. Без согласия собственника прописаться невозможно. Если есть несколько совладельцев, то нужно согласие всех;

Документы на имущество (договор, выписка из реестра);

Документы лица, которая будет регистрировать свое место жительства (паспорт);

Квитанция об уплате государственной пошлины (выдают работники ЦНАП).

Предоставляет ли приписка право собственности на имущество

Бытует миф, что если лицо зарегистрирует место своего проживания в конкретном жилье, то у него возникает право собственности на такое имущество, а потом он имеет право претендовать на наследство.

На самом деле это не так. Стоит запомнить, что прописка не порождает право собственности на имущество и не создает оснований для наследования. В общем регистрация предоставляет право только пользования и проживания. Также распространены случаи, когда лицо может быть зарегистрировано по одному адресу, но проживать фактически по другому.

Поэтому, если вы зарегистрировали в своем жилье конкретное лицо, то у него лица автоматически право на ваше имущество не возникнет. Ведь право собственности может возникать только на основании:

Решения суда о признании права на имущество, которое вступило в законную силу;

Договоров (дарения, обмен, купля-продажа);

Наследования (по завещанию или по закону);

На основании закона.

Основные риски прописки

Снятие с регистрации/выселение лица

Если вдруг когда-то у вас возникнет спор с зарегистрированными в вашем имуществе лицами, то велика вероятность, что придется их выселять и снимать место регистрации в судебном порядке.

Все официальные документы, постановления, решения, штрафы будут приходить по зарегистрированному месту жительства лица

Проблемы с продажей имущества, если в нем зарегистрированы посторонние лица

Новые владельцы имущества или нотариус не захотят заключать и удостоверять сделку, из-за прописанных лиц.