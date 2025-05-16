Особенности регистрации места жительства
Сейчас прописку предоставляют в ЦНАПах, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское бюро.
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Для того, чтобы задекларировать свое место жительства, то есть прописаться обязательно нужны:
- Согласие собственника имущества. Без согласия собственника прописаться невозможно. Если есть несколько совладельцев, то нужно согласие всех;
- Документы на имущество (договор, выписка из реестра);
- Документы лица, которая будет регистрировать свое место жительства (паспорт);
- Квитанция об уплате государственной пошлины (выдают работники ЦНАП).
Предоставляет ли приписка право собственности на имущество
Бытует миф, что если лицо зарегистрирует место своего проживания в конкретном жилье, то у него возникает право собственности на такое имущество, а потом он имеет право претендовать на наследство.
На самом деле это не так. Стоит запомнить, что прописка не порождает право собственности на имущество и не создает оснований для наследования. В общем регистрация предоставляет право только пользования и проживания. Также распространены случаи, когда лицо может быть зарегистрировано по одному адресу, но проживать фактически по другому.
Поэтому, если вы зарегистрировали в своем жилье конкретное лицо, то у него лица автоматически право на ваше имущество не возникнет. Ведь право собственности может возникать только на основании:
- Решения суда о признании права на имущество, которое вступило в законную силу;
- Договоров (дарения, обмен, купля-продажа);
- Наследования (по завещанию или по закону);
- На основании закона.
Основные риски прописки
- Снятие с регистрации/выселение лица
Если вдруг когда-то у вас возникнет спор с зарегистрированными в вашем имуществе лицами, то велика вероятность, что придется их выселять и снимать место регистрации в судебном порядке.
- Все официальные документы, постановления, решения, штрафы будут приходить по зарегистрированному месту жительства лица
- Проблемы с продажей имущества, если в нем зарегистрированы посторонние лица
Новые владельцы имущества или нотариус не захотят заключать и удостоверять сделку, из-за прописанных лиц.