Чи може Україна використовувати заморожені російські активи зараз: відповів Шмигаль

Зараз Україна не має змоги залучати безпосередньо заморожені російські активи. Проте, є інший механізм, що дозволяє використовувати ці ресурси.

Чи використовує зараз Україна російські заморожені активи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що Україна пройшла довгий і складний шлях, аби досягти використання заморожених російських активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Читайте також Трамп ввів нові мита проти Китаю, Канади та Мексики: чим це загрожує Америці

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми пройшли довгий шлях від заяв партнерів про те, що неможливо рухати суверенні активи будь-якої країни. Сьогодні ми розуміємо, що одна з найбільших фінансових перемог за ці 3 роки – це використання російських заморожених активів.

Шмигаль наголосив, що уже зараз застосовується інструмент ERA. Завдяки йому, Україна отримала кредит 50 мільярдів доларів.

При цьому, кошти непотрібно буде повертати. Кредит за програмою ERA надається в рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наша ціль – конфіскація всіх 300 мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових інституцій,

– каже Шмигаль.

Зверніть увагу! Шмигаль розповів, що Україна уже використовує частину з наданого кредиту.