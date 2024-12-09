Через це вам припинять виплату пенсії: що потрібно знати українським пенсіонерам
9 грудня 2024, 15:00Читать новость на русском
Законодавством визначені обставини при яких пенсія може не надходити особі. Йдеться про "заморозку" виплат на рахунках ПФУ до з'ясування всіх обставин.
Чому вам скасують пенсію у грудні
Припинення виплати пенсії відбувається за рішенням суду чи територіальних органів ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Які обставини визначені для припинення виплати пенсії:
- якщо особа не пройшла ідентифікацію;
- у документах міститься неправдива інформація;
- у випадку смерті пенсіонера;
- особа не отримує пенсію (не здійснює жодної активності на своєму банківському рахунку, куди надходить виплата) протягом 6 місяців;
- пенсіонера визнано безвісти зниклим;
- пенсіонер поїхав на ПМП за кордон тощо.
Якщо особа хоче поновити свою виплату, вона має звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ із такими документами:
- заява;
- посвідчення особи.
Зверніть увагу! Подати заяву потрібно протягом 10 днів з моменту, коли були з'ясовані обставини через які і були припинені виплати.