Скільки насправді отримують вчителі під час літніх канікул
- Вчителі отримують ту ж зарплату влітку, що і протягом навчального року.
- Розміри посадових окладів вчителів залежать від Єдиної тарифної сітки.
Попри те, що навчальний рік закінчується у травні, влітку для вчителів не починаються канікули. Педагоги продовжують працювати і надалі.
Як розраховується зарплата вчителів влітку
Влітку вчителі отримують ту ж зарплату, що і протягом навчального року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Педрада".
Читайте також Відчувається подорожчання: як змінився курс злотого майже в середині червня
Заробітна плата вчителя складається з декількох частин:
- посадовий оклад;
- доплати, зокрема, надбавка за вислугу років та престижність праці.
Зауважте! Вчителі мають право на збільшення посадового окладу на 10%, згідно з постановою Кабміну "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників".
Як формуються виплати вчителів
Розміри посадових окладів вчителів залежать від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери – ЄТС.
Доплати, своєю чергою, розраховуються окремо. До прикладу, надбавка за вислугою років визначається з урахуванням стажу педагогічної роботи:
- якщо стаж складає більш як 3 роки – доплата 10%;
- більш як 10 років – 20%;
- більш як 20 років – 30%.
А от розмір доплати за престижність праці встановлюється безпосередньо керівником закладу освіти. Ця надбавка може складати – від 5% до 30% посадового окладу.
Зауважте! Доплати, які можуть отримати вчителі, можна побачити у постанові Кабміну №1391.