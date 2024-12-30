Додаткові кошти: хто зможе отримати оздоровчі виплати у 2025 році

Українці, які працюють в бюджетних установах, можуть отримати фінансову допомогу. Йдеться про оздоровчі виплати, які надаються у той час, коли людина йде і відпустку.

Хто може отримати оздоровчі виплати у 2025 році

Ця допомога належить до фонду оплати праці, тому вважається зарплатою та не оподатковується, повідомляє 24 канал з посиланням на Законі України "Про державну службу".

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Виплату надають таким особам:

бібліотекарям;

державним службовцям;

працівникам будинків культури, музеїв;

медичним та фармацевтичним працівникам;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.

Важливо! Розмір допомоги складає не більше одного посадового окладу. Але якщо людина працює на посаді в органах місцевого самоврядування, то оздоровчі виплати становлять суму середньомісячної зарплати.

Як отримати виплату у 2025 році

Для отримання виплат на оздоровлення працівник установи обов'язково йде у щорічну основну відпустку або планує використати її частину.

Однак важливий нюанс полягає у тому, що рішення щодо надання виплати погоджує роботодавець, тому людині необхідно написати дві заяви: