Кто может получить оздоровительные выплаты в 2025 году

Эта помощь относится к фонду оплаты труда, поэтому считается зарплатой и не облагается налогом, сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе".

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Выплату предоставляют таким лицам:

библиотекарям;

государственным служащим;

работникам домов культуры, музеев;

медицинским и фармацевтическим работникам;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Важно! Размер помощи составляет не более одного должностного оклада. Но если человек работает на должности в органах местного самоуправления, то оздоровительные выплаты составляют сумму среднемесячной зарплаты.

Как получить выплату в 2025 году

Для получения выплат на оздоровление работник учреждения обязательно идет в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть.

Однако важный нюанс заключается в том, что решение о предоставлении выплаты согласовывает работодатель, поэтому человеку необходимо написать два заявления: