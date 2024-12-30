Кто может получить оздоровительные выплаты в 2025 году
Эта помощь относится к фонду оплаты труда, поэтому считается зарплатой и не облагается налогом, сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе".
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Выплату предоставляют таким лицам:
- библиотекарям;
- государственным служащим;
- работникам домов культуры, музеев;
- медицинским и фармацевтическим работникам;
- должностным лицам местного самоуправления;
- педагогическим и научно-педагогическим работникам;
- работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.
Важно! Размер помощи составляет не более одного должностного оклада. Но если человек работает на должности в органах местного самоуправления, то оздоровительные выплаты составляют сумму среднемесячной зарплаты.
Как получить выплату в 2025 году
Для получения выплат на оздоровление работник учреждения обязательно идет в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть.
Однако важный нюанс заключается в том, что решение о предоставлении выплаты согласовывает работодатель, поэтому человеку необходимо написать два заявления:
- на ежегодный отпуск;
- на получение материальной помощи.