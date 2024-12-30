Хто може отримати оздоровчі виплати у 2025 році
Ця допомога належить до фонду оплати праці, тому вважається зарплатою та не оподатковується, повідомляє 24 канал з посиланням на Законі України "Про державну службу".
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Виплату надають таким особам:
- бібліотекарям;
- державним службовцям;
- працівникам будинків культури, музеїв;
- медичним та фармацевтичним працівникам;
- посадовим особам місцевого самоврядування;
- педагогічним та науково-педагогічним працівникам;
- працівникам бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.
Важливо! Розмір допомоги складає не більше одного посадового окладу. Але якщо людина працює на посаді в органах місцевого самоврядування, то оздоровчі виплати становлять суму середньомісячної зарплати.
Як отримати виплату у 2025 році
Для отримання виплат на оздоровлення працівник установи обов'язково йде у щорічну основну відпустку або планує використати її частину.
Однак важливий нюанс полягає у тому, що рішення щодо надання виплати погоджує роботодавець, тому людині необхідно написати дві заяви:
- на щорічну відпустку;
- на отримання матеріальної допомоги.