Оздоровчі виплати у 2025 році: хто з українців може претендувати на такі кошти

У 2025 році українські працівники можуть отримувати гроші під час своєї щорічної відпустки. Вони називаються оздоровчі виплати.

Хто отримає оздоровчі виплати у 2025 році

Виплати становлять не більше одного посадового окладу на рік та передбачені для працівників державних установ, повідомляє 24 канал з посиланням на Закон України "Про державну службу".

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Претендувати на такі кошти можуть люди, що працюють за цими фахами:

бібліотекарі;

державні службовці;

працівники будинків культури, музеїв;

медичні та фармацевтичні працівники;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічні та науково-педагогічні працівники;

працівники бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.

Як отримати оздоровчі виплати у 2025 році

Для отримання таких виплат людина має вийти у щорічну відпустку. Також людина має заповнити дві заяви:

на щорічну відпустку; на допомогу.

Важливо! Якщо людина виходить у додаткову відпустку через навчання або у відпустку для догляду за дитиною, то виплати для оздоровлення не надаються.

Який розмір оздоровчих виплат у 2025 році

Оздоровчі виплати надають у межах фонду оплати праці. Зокрема їх заздалегідь закладають у кошторис.

Так, наприклад, для держслужбовців кошти дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Зверніть увагу! Водночас для більшості працівників бюджетних установ виплата надається в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки.