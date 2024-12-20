Оздоровчі виплати у 2025 році: хто з українців може претендувати на такі кошти
У 2025 році українські працівники можуть отримувати гроші під час своєї щорічної відпустки. Вони називаються оздоровчі виплати.
Хто отримає оздоровчі виплати у 2025 році
Виплати становлять не більше одного посадового окладу на рік та передбачені для працівників державних установ, повідомляє 24 канал з посиланням на Закон України "Про державну службу".
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Претендувати на такі кошти можуть люди, що працюють за цими фахами:
- бібліотекарі;
- державні службовці;
- працівники будинків культури, музеїв;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- посадові особи місцевого самоврядування;
- педагогічні та науково-педагогічні працівники;
- працівники бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.
Як отримати оздоровчі виплати у 2025 році
Для отримання таких виплат людина має вийти у щорічну відпустку. Також людина має заповнити дві заяви:
- на щорічну відпустку;
- на допомогу.
Важливо! Якщо людина виходить у додаткову відпустку через навчання або у відпустку для догляду за дитиною, то виплати для оздоровлення не надаються.
Який розмір оздоровчих виплат у 2025 році
Оздоровчі виплати надають у межах фонду оплати праці. Зокрема їх заздалегідь закладають у кошторис.
Так, наприклад, для держслужбовців кошти дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.
Зверніть увагу! Водночас для більшості працівників бюджетних установ виплата надається в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки.