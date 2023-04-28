Долар приречений: Ілон Маск прогнозує падіння валюти

Все частіше аналітики прогнозують падіння долара з різних причин. Останнім часом ця дискусія стала дуже активною, тому до неї долучився Ілон Маск.

Що сталося

24 квітня мільярдер відреагував на твіт Wall Street Silver. Той написав що у 2001 році частка долара впала до 73% та до 55% у 2020. Від початку введення санкцій проти Росії вона стрімко зменшилася до 47%.

Якщо ви зловживаєте з позиціюванням валюти як зброї, інші країни перестають нею користуватися,

– відповів на це Маск.

В чому причина дискусії

Наратив про падіння долара постійно підігрівають світові ЗМІ. Ніби-то все більше країн планує перейти на китайський юань для здійснення міжнародної торгівлі. Зокрема такі чутки ходять про Росію, Саудівську Аравію, Францію і Бразилію.

Також пліткують про те, що країни BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР) планують створити нову резервну валюту.

Користувачі інтернету знайшли таємний акаунт Ілона Маска, де він прикидається дитиною