Долар приречений: Ілон Маск прогнозує падіння валюти
Джерело:The Street
Все частіше аналітики прогнозують падіння долара з різних причин. Останнім часом ця дискусія стала дуже активною, тому до неї долучився Ілон Маск.
Що сталося
24 квітня мільярдер відреагував на твіт Wall Street Silver. Той написав що у 2001 році частка долара впала до 73% та до 55% у 2020. Від початку введення санкцій проти Росії вона стрімко зменшилася до 47%.
Якщо ви зловживаєте з позиціюванням валюти як зброї, інші країни перестають нею користуватися,
– відповів на це Маск.
В чому причина дискусії
Наратив про падіння долара постійно підігрівають світові ЗМІ. Ніби-то все більше країн планує перейти на китайський юань для здійснення міжнародної торгівлі. Зокрема такі чутки ходять про Росію, Саудівську Аравію, Францію і Бразилію.
Також пліткують про те, що країни BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР) планують створити нову резервну валюту.
Користувачі інтернету знайшли таємний акаунт Ілона Маска, де він прикидається дитиною
- Ілон Маск розкрив свою приховану сторінку в Twitter, коли опублікував скриншот екрана. Його вміст максимально дивний, з огляду на те, які коментарі були залишені цією сторінкою.
- Користувачам сайту 4chan знадобилося лише 30 хвилин, щоб знайти акаунт з відповідною фотографією профілю – @ErmnMusk.
- Обліковий запис був створений у листопаді, через кілька тижнів після того, як Маск завершив придбання Twitter.