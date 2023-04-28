Що сталося

24 квітня мільярдер відреагував на твіт Wall Street Silver. Той написав що у 2001 році частка долара впала до 73% та до 55% у 2020. Від початку введення санкцій проти Росії вона стрімко зменшилася до 47%.

Якщо ви зловживаєте з позиціюванням валюти як зброї, інші країни перестають нею користуватися,
– відповів на це Маск.

В чому причина дискусії

Наратив про падіння долара постійно підігрівають світові ЗМІ. Ніби-то все більше країн планує перейти на китайський юань для здійснення міжнародної торгівлі. Зокрема такі чутки ходять про Росію, Саудівську Аравію, Францію і Бразилію.

Також пліткують про те, що країни BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР) планують створити нову резервну валюту.

Користувачі інтернету знайшли таємний акаунт Ілона Маска, де він прикидається дитиною

  • Ілон Маск розкрив свою приховану сторінку в Twitter, коли опублікував скриншот екрана. Його вміст максимально дивний, з огляду на те, які коментарі були залишені цією сторінкою.
  • Користувачам сайту 4chan знадобилося лише 30 хвилин, щоб знайти акаунт з відповідною фотографією профілю – @ErmnMusk.
  • Обліковий запис був створений у листопаді, через кілька тижнів після того, як Маск завершив придбання Twitter.