24 квітня мільярдер відреагував на твіт Wall Street Silver. Той написав що у 2001 році частка долара впала до 73% та до 55% у 2020. Від початку введення санкцій проти Росії вона стрімко зменшилася до 47%.

Якщо ви зловживаєте з позиціюванням валюти як зброї, інші країни перестають нею користуватися,

– відповів на це Маск.

De-dollarization is real and is happening fast.



Dollar share when from 73% (2001) to 55% in (2020).

Went from 55% to 47% since sanction launched on Russia, now de-dollarizing at 10x faster than the previous two decades. #gold #silver



https://t.co/wDeXDLPaxg