Что произошло
24 апреля миллиардер отреагировал на твит Wall Street Silver. Тот написал, что в 2001 году доля доллара упала до 73% и до 55% в 2020. С начала введения санкций против России она стремительно уменьшилась до 47%.
Если вы злоупотребляете с позицией валюты как оружия, другие страны перестают ею пользоваться,
– ответил на это Маск.
De-dollarization является реальным и является happening fast.- Wall Street Silver (@WallStreetSilv) April 24, 2023
Доллар share когда от 73% (2001) to 55% in (2020).
В настоящее время от 55% до 47% безотлагательной sanction лежал на России, сейчас де-доllarizing в 10x пространстве без предыдущих двух декадов. #gold #silver
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В чем причина дискуссии
Нарратив о падении доллара постоянно подогревают мировые СМИ. Вроде бы все больше стран планирует перейти на китайский юань для осуществления международной торговли. В частности, такие слухи ходят о России, Саудовской Аравии, Франции и Бразилии.
Также говорят, что страны BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) планируют создать новую резервную валюту.
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