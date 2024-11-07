Газ в Україні дешевшає: ціни вперше за пів року пішли вниз

7 листопада 2024, 10:34
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Автор: Катерина Добровольська

Після п'яти місяців безперервного зростання ціни на газ в Україні нарешті пішли вниз. Що відбувається на газовому ринку Європи та чи вплине це на населення, читайте далі.

Яка ціна газу в Україні

У жовтні 2024 року фактична ціна реалізації газу в Україні знизилася на 0,6%, до 14 406 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ, передає 24 Канал з посиланням на дані Міністерства економіки.

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Отже, після п’яти місяців зростання газ подешевшав та тепер коштує менше, ніж у жовтні минулого року, коли його ціна становила 15 196 гривень. Водночас у Європі наприкінці жовтня ціни різко зросли, але згодом теж знизилися й тепер на 100 доларів нижчі, ніж торік:

  • зараз Ціни на газ у Європі зараз становлять 455 доларів за тисячу кубометрів (близько 19 тисяч гривень).

Зауважте! На ринок впливає також питання транзиту російського газу через Україну, адже контракт завершується у грудні 2024 року. Кандидат у комісари ЄС з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС має прискорити плани відмови від російського викопного палива до 2027 року.

Втім, Національний банк України прогнозує, що ціни на природний газ у Європі, попри значну волатильність – поступово знижуватимуться:

  • у 2024 році очікується падіння на 23,8% до 354,6 долара за тисячу кубометрів;
  • у 2025 році – зростання на 8,5% до 384,7 долара;
  • а у 2026 році – зниження на 12,5% до 336,5 долара.

Які ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Державна компанія "Нафтогаз України" продає газ домогосподарствам за фіксованою ціною 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ, без урахування вартості доставки).