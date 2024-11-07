Какая цена газа в Украине

В октябре 2024 года фактическая цена реализации газа в Украине снизилась на 0,6%, до 14 406 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС, передает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства экономики.

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Итак, после пяти месяцев роста газ подешевел и теперь стоит меньше, чем в октябре прошлого года, когда его цена составляла 15 196 гривен. В то же время в Европе в конце октября цены резко выросли, но впоследствии тоже снизились и теперь на 100 долларов ниже, чем в прошлом году:

  • сейчас Цены на газ в Европе сейчас составляют 455 долларов за тысячу кубометров (около 19 тысяч гривен).

Заметьте! На рынок влияет также вопрос транзита российского газа через Украину, ведь контракт завершается в декабре 2024 года. Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС должен ускорить планы отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Впрочем, Национальный банк Украины прогнозирует, что цены на природный газ в Европе, несмотря на значительную волатильность – постепенно будут снижаться:

  • в 2024 году ожидается падение на 23,8% до 354,6 доллара за тысячу кубометров;
  • в 2025 году – рост на 8,5% до 384,7 доллара;
  • а в 2026 году – снижение на 12,5% до 336,5 доллара.

Какие цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Государственная компания "Нафтогаз Украины" продает газ домохозяйствам по фиксированной цене 7,96 тысячи гривен за тысячу кубометров (с НДС, без учета стоимости доставки).