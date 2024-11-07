Какая цена газа в Украине

В октябре 2024 года фактическая цена реализации газа в Украине снизилась на 0,6%, до 14 406 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС, передает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства экономики.

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Итак, после пяти месяцев роста газ подешевел и теперь стоит меньше, чем в октябре прошлого года, когда его цена составляла 15 196 гривен. В то же время в Европе в конце октября цены резко выросли, но впоследствии тоже снизились и теперь на 100 долларов ниже, чем в прошлом году:

сейчас Цены на газ в Европе сейчас составляют 455 долларов за тысячу кубометров (около 19 тысяч гривен).

Заметьте! На рынок влияет также вопрос транзита российского газа через Украину, ведь контракт завершается в декабре 2024 года. Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС должен ускорить планы отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Впрочем, Национальный банк Украины прогнозирует, что цены на природный газ в Европе, несмотря на значительную волатильность – постепенно будут снижаться:

в 2024 году ожидается падение на 23,8% до 354,6 доллара за тысячу кубометров;

в 2025 году – рост на 8,5% до 384,7 доллара;

а в 2026 году – снижение на 12,5% до 336,5 доллара.