Яка ціна газу в Україні

У жовтні 2024 року фактична ціна реалізації газу в Україні знизилася на 0,6%, до 14 406 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ, передає 24 Канал з посиланням на дані Міністерства економіки.

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Отже, після п’яти місяців зростання газ подешевшав та тепер коштує менше, ніж у жовтні минулого року, коли його ціна становила 15 196 гривень. Водночас у Європі наприкінці жовтня ціни різко зросли, але згодом теж знизилися й тепер на 100 доларів нижчі, ніж торік:

зараз Ціни на газ у Європі зараз становлять 455 доларів за тисячу кубометрів (близько 19 тисяч гривень).

Зауважте! На ринок впливає також питання транзиту російського газу через Україну, адже контракт завершується у грудні 2024 року. Кандидат у комісари ЄС з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС має прискорити плани відмови від російського викопного палива до 2027 року.

Втім, Національний банк України прогнозує, що ціни на природний газ у Європі, попри значну волатильність – поступово знижуватимуться:

у 2024 році очікується падіння на 23,8% до 354,6 долара за тисячу кубометрів;

у 2025 році – зростання на 8,5% до 384,7 долара;

а у 2026 році – зниження на 12,5% до 336,5 долара.