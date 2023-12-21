Чому падає ціна на автогаз в Україні: нові шляхи імпорту

Після початку блокади з боку польських перевізників, Україна зазнала значних фінансових втрат. Однак, українські підприємці знаходять шляхи вирішення цієї ситуації.

Чому знижується ціна на автогаз

20 грудня середня ціна на автогаз була 31,49 гривні за літр, а 19 числа – 31,76. Тобто падіння склало 27 копійок. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі телемарафону розповів, як українські компанії відновлюють колишні масштаби імпорту та експорту, передає 24 Канал.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Блокаду обійшли трьома шляхами: було збільшено експорт залізницею, об'їзд Польщі через Словаччину та Румунію, а також збільшили закупівлі на півдні.

Куюн вважає, що до Нового року середня роздрібна вартість автогазу буде до 30 гривень за літр. Потрібно розуміти, що самої сировини є достатня кількість, тому питання полягає лише в налагодженні логістики. Звичайно, найшвидше покращити ситуацію можна через розблокування кордону.

Необхідно враховувати не тільки імпортну сировину, а і ту, яка виробляється всередині країни. Вартість такого газу на аукціоні нижча, власне тому він і привабливіший для регуляторів.