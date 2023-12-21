Чому знижується ціна на автогаз

20 грудня середня ціна на автогаз була 31,49 гривні за літр, а 19 числа 31,76. Тобто падіння склало 27 копійок. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у ефірі телемарафону розповів як українські компанії відновлюють колишні масштаби імпорту та експорту, передає 24 Канал.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Блокаду обійшли трьома шляхами: було збільшено експорт залізницею, об'їзд Польщі через Словаччину та Румунію, а також збільшили закупівлі на півдні.

Куюн вважає, що до Нового року середня роздрібна вартість автогазу буде до 30 гривень за літр. Потрібно розуміти, що самої сировини є достатня кількість, тому питання полягає лише в налагодженні логістики. Звичайно, найшвидше покращити ситуацію можна через розблокування кордону.

Необхідно враховувати не тільки імпортну сировину, а і ту, яка виробляється всередині країни. Вартість такого газу на аукціоні нижча, власне тому він і привабливіший для регуляторів.