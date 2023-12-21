Почему снижается цена на автогаз

20 декабря средняя цена на автогаз была 31,49 гривны за литр, а 19 числа – 31,76. То есть падение составило 27 копеек. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона рассказал, как украинские компании восстанавливают старые масштабы импорта и экспорта, передает 24 Канал.

Читайте также Солидарность и поддержка: Швейцария выделяет немалую сумму в помощь Украине

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Блокаду обошли тремя путями: был увеличен экспорт по железной дороге, объезд Польши через Словакию и Румынию, а также увеличили закупки на юге.

Куюн считает, что к Новому году средняя розничная цена автогаза будет до 30 гривен за литр. Нужно понимать, что самого сырья достаточное количество, поэтому вопрос заключается только в налаживании логистики. Конечно, быстрее всего улучшить ситуацию можно через разблокировку границы.

Необходимо учитывать не только импортное сырье, но и производимое внутри страны. Стоимость такого газа на аукционе ниже, именно поэтому он и более привлекателен для регуляторов.