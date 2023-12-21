Так, Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (около 12,5 миллиона евро) для Украины.

Читайте также: Украина получила 150 миллионов евро безвозвратной помощи от ЕС

Средства Швейцарии будут направлены на поддержку нескольких неправительственных организаций, оказывающих помощь украинцами в зимний период.

О какой помощи направят средства

В свою очередь, сообщается, что Швейцарское агентство развития и сотрудничества также увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине – на 1,8 миллиона швейцарских франков (около 1,9 миллиона евро).

Эти средства предназначены на:

отопление;

зимняя одежда;

поддержку аренды и утепления жилья.

В то же время Агентство также поддерживает программу зимней помощи Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она выделила 3 миллиона швейцарских франков (около 3,2 миллиона евро) для внутренне перемещенных лиц и проживающих на территориях, пострадавших от войны.

Обратите внимание! В общей сложности на помощь украинцам этой зимой Швейцария выделила около 26 миллионов франков (около 27,6 миллиона евро).

Поддержка энергетической инфраструктуры Украины

В частности, Государственный секретариат экономического сотрудничества Швейцарии – выделяет 10 миллионов швейцарских франков (около 10,6 миллиона евро) в Фонд энергетической поддержки Европейского энергетического сообщества по ремонту поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.

Эти усилия направлены прежде всего на: