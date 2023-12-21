Так, Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (около 12,5 миллиона евро) для Украины.
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Средства Швейцарии будут направлены на поддержку нескольких неправительственных организаций, оказывающих помощь украинцами в зимний период.
О какой помощи направят средства
В свою очередь, сообщается, что Швейцарское агентство развития и сотрудничества также увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине – на 1,8 миллиона швейцарских франков (около 1,9 миллиона евро).
Эти средства предназначены на:
- отопление;
- зимняя одежда;
- поддержку аренды и утепления жилья.
В то же время Агентство также поддерживает программу зимней помощи Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она выделила 3 миллиона швейцарских франков (около 3,2 миллиона евро) для внутренне перемещенных лиц и проживающих на территориях, пострадавших от войны.
Поддержка энергетической инфраструктуры Украины
В частности, Государственный секретариат экономического сотрудничества Швейцарии – выделяет 10 миллионов швейцарских франков (около 10,6 миллиона евро) в Фонд энергетической поддержки Европейского энергетического сообщества по ремонту поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.
Эти усилия направлены прежде всего на:
- восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате целенаправленных российских атак;
- обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии и тепла;
- поддержание достойных условий жизни.