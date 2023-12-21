Так, Федеральна рада Швейцарії в середу оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (близько 12,5 мільйона євро) для України.

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Кошти Швейцарії будуть спрямовані на підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу українцями у зимовий період.

Про яку допомогу спрямують кошти

Своєю чергою, повідомляється, що Швейцарська агенція розвитку та співробітництва також збільшить підтримку програми допомоги Гуманітарного фонду ООН в Україні – на 1,8 мільйона швейцарських франків (близько 1,9 мільйона євро).

Ці кошти призначені на:

опалення;

зимовий одяг;

підтримку оренди та утеплення житла.

Водночас Агенція також підтримує програму зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вона виділила 3 мільйони швейцарських франків (близько 3,2 мільйона євро) для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає на територіях, що постраждали від війни.

Зверніть увагу! Загалом на допомогу українцям цієї зими Швейцарія виділила близько 26 мільйонів франків (близько 27,6 мільйона євро).

Підтримка енергетичної інфраструктури України

Зокрема, Державний секретаріат економічного співробітництва Швейцарії – виділяє 10 мільйонів швейцарських франків (близько 10,6 мільйона євро) до Фонду енергетичної підтримки Європейської енергетичної спільноти для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

Ці зусилля спрямовані насамперед на: