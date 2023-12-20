На що спрямують кошти

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ці кошти допоможуть провести відновлювальні заходи для критично важливих об'єктів, які постраждали через збройну агресію Росії. Серед таких об'єктів —транспортна інфраструктура, комунальні установи та послуги, соціальна інфраструктура та житлові приміщення.

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Другий транш фінансування в розмірі 100 мільйонів євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Ці гроші будуть використані як для підтримки відновлювальних заходів, так і для допомоги малим фермерським господарствам та іншим представникам сільського господарства.

Мінфін зменшив потреби у зовнішньому фінансуванні

Нагадаємо, що раніше потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік складала 41 мільярд доларів. Нині цю суму знизили до 37,3 мільярда доларів.

За словами Марченка, це вдалося реалізувати завдяки зростанню ВВП до 5% та зниженню інфляції з 26,6% до 5,1%. Відтак, за 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 мільярда доларів США порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Важливо! Для підтримки соціальної сфери та військових потреб, Україна розраховує на міжнародну підтримку, адже в поєднанні з ефективними рішеннями уряду України під час повномасштабної війни, вона дозволила зберегти фінансову та економічну стабільність.