Партнери нададуть 4 мільярди доларів: Зеленський розкрив подробиці нової допомоги для України

Володимир Зеленський розповів про результати дипломатичної роботи України. Акцент на перемовинах з країнами-партнерами та отриманні нової фінансової підтримки.

Нова підтримка для України

Про те, чим сам допоможуть партнери, йдеться в повідомленні Володимира Зеленського.

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За словами президента, протягом тижня тривала активна робота на саміті Групи семи, засіданнях Контактної групи з питань оборони України та Європейської ради, у двосторонніх зустрічах із партнерами.

Президент наголосив, що кожна розмова стосувала безпеки та захисту українців, підтримки службовців. Зокрема йшлося про те, як наблизити закінчення війни.

За результатами 9 країн заявили про внески в програму PURL в загальній сумі майже на мільярд доларів.

Також працювали над тиском на Росію – були нові санкції Британії та Канади, і вже ми активно в діалозі з ЄС, щоб 21-й санкційний пакет був швидше й обмежував Росію саме там, де це буде найбільш відчутно,

– пояснив Зеленський.

Водночас після засідання Контактної групи партнери оголосили про нову допомогу в 4 мільярди доларів. Президент наголосив, що ці гроші – нові можливості для оборони. Зокрема Зеленський подякував країнам-друзям і додав, що кожний пакет допомоги може зберегти життя українців.

Нагадаємо, що на засіданні Євроради президент просив європейські країни передбачити можливі російські атаки наступної зими. Зокрема Зеленський акцентував, що за такого розвитку подій Україні знадобиться додатковий пакет енергопідтримки, а також антибалістичні ракети.