Новая поддержка для Украины

О том, чем именно помогут партнеры, говорится в сообщении Владимира Зеленского.

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По словам президента, в течение недели велась активная работа на саммите "Группы семи", заседаниях Контактной группы по вопросам обороны Украины и Европейского совета, а также в ходе двусторонних встреч с партнерами.

Президент подчеркнул, что каждый разговор касался безопасности и защиты украинцев, поддержки военнослужащих. В частности, речь шла о том, как приблизить окончание войны.

По итогам 9 стран заявили о взносах в программу PURL на общую сумму почти в миллиард долларов.

Также велась работа по оказанию давления на Россию — были введены новые санкции со стороны Великобритании и Канады, и мы уже активно ведем диалог с ЕС, чтобы 21-й санкционный пакет был принят быстрее и ограничивал Россию именно там, где это будет наиболее ощутимо,

– пояснил Зеленский.

В то же время после заседания Контактной группы партнеры объявили о новой помощи в размере 4 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что эти деньги — новые возможности для обороны. В частности, Зеленский поблагодарил страны-друзья и добавил, что каждый пакет помощи может спасти жизни украинцев.

Напомним, что на заседании Евросовета президент просил европейские страны предусмотреть возможные российские атаки следующей зимой. В частности, Зеленский подчеркнул, что при таком развитии событий Украине понадобится дополнительный пакет энергетической поддержки, а также антибаллистические ракеты.