Украина просит об энергетической поддержке до следующей зимы

О том, что сейчас для Украины важнее всего, говорится в обращении президента.

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Так, во время заседания Евросовета Владимир Зеленский назвал основные потребности Украины для подготовки к зиме. Соответствующее обращение опубликовано в пресс-службе ОП.

Прежде всего Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы завершить войну до зимы 2026 года. Инструментами для этого могут стать дипломатия и усиление давления. Однако если Россия продолжит стоять на своём, Украине понадобится новый пакет зимней поддержки.

Президент подчеркнул, что в энергетическом пакете должны быть газ, дизельное топливо и бензин. Он пояснил, что зимой или перед зимой россияне будут наносить удары по Украине. В частности, Зеленский добавил, что в этот пакет поддержки должны входить не менее 300 противоракетных ракет. Этого хватит на 3 – 4 месяца массированных обстрелов.

Помогите нам подготовиться к зиме. Мы просим вас об этом сейчас. У нас нет времени на раздумья. У нас есть только один выбор – решить, что нам делать,

– пояснил президент.

К слову, в рамках саммита ЕС Владимир Зеленский обсуждает с лидерами Европы вопросы санкций в отношении России, возможного вступления Украины в ЕС и усиления средств противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам с Путиным. Даже несмотря на то, что президента России считают безумцем. В частности, для возобновления переговоров, по словам президента, в процесс должна включиться и Европа.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина хочет завершить войну до зимы. Однако нужно понимать, "с кем мы имеем дело".