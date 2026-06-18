Какой будет ситуация в конце июня

Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. При выборе самых выгодных предложений он советует обращать внимание не только на процентную ставку, но и на бонусы, сроки размещения средств и условия оформления.

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После очередного решения Нацбанка сохранить учетную ставку на текущем уровне украинские финучреждения не получили оснований для резкого пересмотра депозитных условий. Поэтому доходность гривневых вкладов и в дальнейшем будет колебаться в пределах 13 – 14,5% годовых.

Эксперт отмечает, что такой диапазон считается комфортным как для банков, так и для их клиентов. Это сложившееся рыночное равновесие, и ожидать существенных изменений средних ставок пока не стоит.

Впрочем, это не означает, что конкуренция за вкладчиков исчезнет. Основной акцент сместится на бонусные программы, надбавки за открытие депозита онлайн, специальные условия для "новичков" и другие акционные предложения. Благодаря таким инструментам максимальная доходность в отдельных случаях может достигать 16 – 17,5% годовых.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Отдельно стоит учитывать валютный фактор. Хотя курс доллара фактически вышел на психологическую отметку около 45 гривен, это пока не изменило привлекательности гривневых депозитов. Текущие колебания выглядят не как начало неконтролируемой девальвации, а скорее как повышенная волатильность рынка, которую НБУ может сглаживать интервенциями.

Обратите внимание, что вклад в национальной валюте остается рациональным инструментом для украинцев, если инфляция в дальнейшем будет замедляться, а курс доллара не будет выходить за пределы:

46,5 – 47 гривен (для 6-месячных депозитов);

49 – 50 гривен (для годовых).

Таким образом, в пользу вкладов может сыграть и ожидаемая динамика роста потребительских цен: если в мае годовой показатель инфляции составлял 8,2%, то по итогам июня он может снизиться до 7,85 – 7,9%.

В таких условиях текущая доходность гривневых вкладов не только компенсирует потери от обесценивания денег, но и позволит получить реальную прибыль (3 – 4% после уплаты налогов).

Напомним, ранее банкир также советовал пользоваться депозитными калькуляторами на сайтах финансовых учреждений, чтобы точнее рассчитать будущий доход. Кроме того, во время действия военного положения в Украине на банковские вклады физических лиц действует 100% государственная гарантия.