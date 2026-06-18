Якою буде ситуація наприкінці червня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Під час вибору найвигідніших пропозицій він радить звертати увагу не лише на відсоток, а й на бонуси, строки розміщення коштів та умови оформлення.

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Після чергового рішення Нацбанку зберегти облікову ставку на поточному рівні українські фінустанови не отримали підстав для різкого перегляду депозитних умов. Тож дохідність гривневих вкладів і надалі коливатиметься в межах 13 – 14,5% річних.

Експерт наголошує, що такий діапазон вважається комфортним як для банків, так і для їхніх клієнтів. Це сформована ринкова рівновага, і очікувати суттєвих змін середніх ставок поки не варто.

Утім це не означає, що конкуренція за вкладників зникне. Основний акцент зміститься на бонусні програми, надбавки за відкриття депозиту онлайн, спеціальні умови для "новачків" та інші акційні пропозиції. Завдяки таким інструментам максимальна дохідність в окремих випадках може сягати 16 – 17,5% річних.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Окремо варто враховувати валютний чинник. Хоча курс долара фактично вийшов на психологічну позначку близько 45 гривень, це поки не змінило привабливості гривневих депозитів. Поточні коливання виглядають не як початок неконтрольованої девальвації, а радше підвищена мінливість ринку, яку НБУ може згладжувати інтервенціями.

Зауважте, що вклад у національній валюті залишається раціональним інструментом для українців, якщо інфляція надалі сповільнюватиметься, а курс долара не виходитиме за межі:

46,5 – 47 гривень (для 6-місячних депозитів);

49 – 50 гривень (для річних).

Отже, на користь може зіграти й очікувана динаміка зростання споживчих цін: якщо у травні річний показник інфляції становив 8,2%, то за підсумками червня він може знизитися до 7,85 – 7,9%.

За таких умов поточна дохідність гривневих вкладів не лише компенсуватиме втрати від знецінення грошей, а й дозволить отримати реальний прибуток (3 – 4% після сплати податків).

Нагадаємо, раніше банкір також радив користуватися депозитними калькуляторами на сайтах фінустанов, аби точніше обрахувати майбутній дохід. Окрім того, під час дії воєнного стану в Україні на банківські вклади фізичних осіб діє 100% державна гарантія.