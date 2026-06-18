Чи змінити облікову ставку

Її вкотре залишили на поточному рівні у 15%. Про це розповів голова державного регулятора Андрій Пишний під час брифінгу, відповідне рішення набуде чинності з 19 червня.

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Це підтримуватиме необхідний рівень жорсткості монетарної політики. Водночас враховано стійкий попит на гривневі інструменти для заощаджень, а також зменшення ризиків, пов'язаних із війною на Близькому Сході та нестачею міжнародної фінансової допомоги.

Андрій Пишний, Голова Національного банку України Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%.

У травні зростання споживчих цін сповільнилося до 8,2% у річному вимірі завдяки сезонному збільшенню пропозиції сирих харчових продуктів, однак показник усе ще залишався вищим за прогноз регулятора через наслідки попереднього подорожчання енергоносіїв.

Упродовж найближчих місяців інфляція перебуватиме близько поточного рівня, але наприкінці року прискориться. Натомість поверненню до стійкішого сповільнення у 2027 році мають сприяти кращі врожаї, стабілізація енергетичного ринку та дія монетарних інструментів Нацбанку.

Окрім того, очікувані надходження міжнародної фінансової допомоги дозволять покривати бюджетні потреби держави та зберігати достатній обсяг міжнародних резервів для підтримки стабільності валютного ринку.

Нагадаємо, 29 січня Нацбанк уперше за півтора року знизив облікову ставку – до 15%. Відтоді вона залишалася незмінною після двох переглядів монетарної політики 19 березня та 30 квітня.

Цьогоріч відбудеться ще чотири засідання правління – 30 липня, 17 вересня, 29 жовтня та 17 грудня. Окрім того, за нагальної потреби можуть додатково скликати позачергові зібрання.