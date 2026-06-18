Изменить ли учетную ставку

Ее в очередной раз оставили на текущем уровне в 15%. Об этом сообщил глава государственного регулятора Андрей Пишный во время брифинга, соответствующее решение вступит в силу с 19 июня.

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Это позволит поддерживать необходимый уровень жесткости монетарной политики. В то же время учтено устойчивый спрос на гривневые инструменты для сбережений, а также снижение рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостатком международной финансовой помощи.

Андрей Пишный, председатель Национального банка Украины В то же время, учитывая признаки усиления фундаментального ценового давления, НБУ готов повысить учетную ставку, если это будет необходимо для удержания инфляционных ожиданий под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения к целевому показателю в 5%.

В мае рост потребительских цен замедлился до 8,2% в годовом исчислении благодаря сезонному увеличению предложения сырых пищевых продуктов, однако этот показатель по-прежнему оставался выше прогноза регулятора из-за последствий предыдущего подорожания энергоносителей.

В течение ближайших месяцев инфляция будет оставаться на уровне, близком к текущему, но к концу года ускорится. В свою очередь, возвращению к более устойчивому замедлению в 2027 году должны способствовать более высокие урожаи, стабилизация энергетического рынка и применение монетарных инструментов Нацбанка.

Кроме того, ожидаемые поступления международной финансовой помощи позволят покрывать бюджетные потребности государства и поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения стабильности валютного рынка.

Напомним, 29 января Нацбанк впервые за полтора года снизил учетную ставку – до 15%. С тех пор она оставалась неизменной после двух пересмотров монетарной политики 19 марта и 30 апреля.

В этом году состоятся еще четыре заседания правления – 30 июля, 17 сентября, 29 октября и 17 декабря. Кроме того, в случае крайней необходимости могут быть дополнительно созваны внеочередные собрания.