Україна просить енергопідтримку до наступної зими

Про те, що нині для України найважливіше, йдеться у зверненні президента.

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Так, під час засідання Євроради Володимир Зеленський назвав основні потреби України для підготовки до зими. Відповідне звернення опублікували в пресслужбі ОП.

Передусім Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б завершити війну до зими 2026 року. Інструментами для цього можуть стати дипломатія та посилення тиску. Однак, якщо Росія продовжить стояти на своєму, Україні буде потрібен новий пакет зимової підтримки.

Президент акцентував, що в енергетичному пакеті мають бути газ, дизель та бензин. Він пояснив, що зимою або перед зимою росіяни битимуть по Україні. Зокрема, Зеленський додав, що в цей пакет підтримки мають входити щонайменше 300 антибалістичних ракет. Це обсяг на 3 – 4 місяці масованих обстрілів.

Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити,

– пояснив президент.

До слова, в межах саміту ЄС Володимир Зеленський обговорює з лідерами Європи питання санкцій щодо Росії, можливого вступу України до ЄС та посилення засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів з Путіним. Навіть попри те, що президента Росії вважають безумцем. Зокрема, для поновлення перемовин, за словами президента, у процес має включитись і Європа.

Водночас Зеленський акцентував, що Україна хоче завершити війну до зими. Однак потрібно розуміти "з ким маємо справу".