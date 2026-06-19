Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістам 19 червня, передає 24 Канал.

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Глава держави вкотре наголосив на відкритості України до діалогу із Росією.

Путін хоче, що у нас все горіло, і він безумець – це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція,

– наголосив український лідер.

Зеленський уточнив, що мова йде насамперед про застосування союзниками санкцій проти Кремля, а також про конфіскацію російських активів і фінансування України.

Також президент додав, що російський диктатор боїться повернення своєї армії додому, а разом із тим попередив про посилення Росією ударів по українських містах.

"Путін стає слабким, слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами й дронами", – заявив Зеленський, закликавши українців користуватися укриттями.

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Нагадаємо, що 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист, у якому звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів та завершити війну в Україні.

Згодом у Кремлі відповіли, що двосторонні переговори можуть відбутись, але у Москві. Тоді як можливість проведення зустрічі на нейтральній території там проігнорували.

Зеленський також повідомив, що під час зустрічей на саміті у Франції відбулися "хороші перемовини" з усіма лідерами, включно з американським президентом. Трамп, за словами президента, підтримує ідею посилення тиску на Росію задля завершення війни в Україні.