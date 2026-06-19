Серед ідей, які обговорюють США та Україна, – поетапне припинення вогню. Воно передбачає обмеження бойових дій у зоні 50 – 70 кілометрів з обох боків лінії фронту, а потім укладання ширшої угоди. Про це пише The Econimist із посиланням на неназваного українського висопосадовця.

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Що відомо про переговори щодо заморожування лінії фронту?

У коментарі виданню високопосадовець заявив, що Росія навряд чи погодиться на реальні мирні переговори до жовтя. Москва, ймовірно, планує допомогти Трампу на проміжних виборах "і отримати щось натомість".

Імовірніше, що росіяни тягтимуть час до наступної весни, розраховуючи, що руйнівна зимова кампанія ракетних та дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України зможе змусити її піти на поступки.

Водночас перешкоди для будь-якої мирної угоди залишаються значними. Росія досі наполягає на так званій "анкориджській формулі" – серії домовленостей, нібито узгоджених Путіним і Трампом в Анкориджі влітку минулого року.

Ці домовленості нібито передбачають юридичне визнання російської окупації всього Донбасу і Криму, а також де-факто визнання поточних ліній у Запорізькій і Херсонській областях. Для України ці умови неприйнятні.

Росія також робитиме ставки на те, що Дональд Трамп може дуже різко змінювати позиції.

Було б наївно очікувати, що Путін відмовиться від війни або не використає будь-які нові події, навіть перемир'я, для продовження своєї стратегії.

Водночас формується нова картина війни, і її значною мірою малює Україна.

Путін колись намагався робити вигляд, що війна далеко. Він більше не може цього робити, коли росіяни бачать дим на власні очі,

– каже українська дипломатка Лана Зеркаль.

Нагадаємо, що під час звернення до Європейської ради Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закінчити війну до зими.

Світові ЗМІ пишуть, що Україні вдалося змінити ситуацію на полі бою, але застерігають від надмірного оптимізму. Як зазначає The Hill, нинішнє "вікно можливостей" для Києва може швидко закритися. Видання пов'язує успіхи ЗСУ з масовим застосуванням дронів і ослабленням російських сил на фронті.

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що наступні шість-дев'ять місяців стануть вирішальними. Таку оцінку поділяє і президент Володимир Зеленський. Аналітик ISW Джордж Баррос наголосив, що союзники мають скористатися нинішньою перевагою України та посилити підтримку.