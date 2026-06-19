Среди идей, обсуждаемых США и Украиной, – поэтапное прекращение огня. Оно предполагает ограничение боевых действий в зоне 50 – 70 километров с обеих сторон линии фронта, а затем заключение более широкого соглашения. Об этом пишет The Econimist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

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Что известно о переговорах относительно замораживания линии фронта?

В комментарии изданию чиновник заявил, что Россия вряд ли согласится на реальные мирные переговоры до октября. Москва, вероятно, планирует помочь Трампу на промежуточных выборах "и получить что-то взамен".

Скорее всего, россияне будут тянуть время до следующей весны, рассчитывая, что разрушительная зимняя кампания ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре Украины сможет заставить ее пойти на уступки.

В то же время, препятствия для любого мирного соглашения остаются значительными. Россия по-прежнему настаивает на так называемой анкориджской формуле – серии договоренностей, якобы согласованных Путиным и Трампом в Анкоридже летом прошлого года. Эти договоренности предусматривают юридическое признание российской оккупации всего Донбасса и Крыма, а также де-факто признание текущих линий в Запорожской и Херсонской областях. Для Украины эти условия неприемлемы.

Россия также будет делать ставки на то, что Дональд Трамп может очень резко менять позиции. Было бы наивно ожидать, что Путин откажется от войны или не использует каких-либо новых событий, даже перемирия, для продолжения своей стратегии.

В то же время формируется новая картина войны и ее в значительной степени рисует Украина.

Путин когда-то пытался делать вид, что война где-то далеко. Он больше не может этого делать, когда россияне видят дым своими глазами,

– говорит украинская дипломат Лана Зеркаль.

Напомним, что во время обращения к Европейскому совету Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет закончить войну до зимы.

Мировые СМИ пишут, что Украине удалось изменить ситуацию на поле боя, но предостерегают от чрезмерного оптимизма. Как отмечает The Hill, нынешнее "окно возможностей" для Киева может быстро закрыться. Издание связывает успехи ВСУ с массовым применением дронов и ослаблением российских сил на фронте.

Командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий считает, что следующие шесть-девять месяцев станут решающими. Такую оценку разделяет и президент Владимир Зеленский. Аналитик ISW Джордж Баррос подчеркнул, что союзники должны воспользоваться нынешним преимуществом Украины и усилить поддержку.